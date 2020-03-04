ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika
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ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

36 dakika önce

ABD'nin Washington eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.

ABD'nin Washington eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Kovid-19, dünya genelinde her geçen gün daha fazla insanı etkilerken, ABD'nin Washington eyaletinde virüsten ölenlere 2 kişi daha eklendi. Washington Eyaleti Sağlık Departmanı, yaptığı açıklamada ölü sayısının 9'a, vaka sayısının ise 27'ye yükseldiğini belirti.

Toplam 231 kişinin gözetim altında tutulduğu eyaletin belirli bölgelerinde acil durum ilan edilirken, birçok okulda eğitime ara verildi. Washington'ın en kalabalık şehri Seattle'da, yetkililer ilaçlama faaliyetlerini arttırırken, yerel televizyon kanalları halka "İşiniz olmadıkça evinizden çıkmayın." şeklinde duyuru yapıyor.

Washington eyaletinden gelen son haber ile ABD genelinde, tamamı Washington eyaletinde olmak üzere, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9, ülkenin 15 eyaletinde virüs tespit edilen kişi sayısı ise en az 108 olarak açıklandı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:28 Kaynak: AA
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