ABD'de koronavirüs ölümleri 500 bini aştı, Joe Biden 'Acılar karşısında hissizleşmeye direnmeliyiz' dedi - Son Dakika
BBC

ABD'de koronavirüs ölümleri 500 bini aştı, Joe Biden 'Acılar karşısında hissizleşmeye direnmeliyiz' dedi

23.02.2021 04:47
ABD'de koronavirüs ölümleri 500 bini aştı, Joe Biden 'Acılar karşısında hissizleşmeye direnmeliyiz' dedi, System.String[]

ABD'de koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 500 bini aşarken Başkan Joe Biden "Bir ulus olarak bunu kaderimizmişçesine kabullenemeyiz.

ABD'de koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 500 bini aşarken Başkan Joe Biden "Bir ulus olarak bunu kaderimizmişçesine kabullenemeyiz. Acılar karşısında hissizleşmeye direnmemiz gerekiyor" dedi.

ABD Covid-19'un yol açtığı ölümlerde dünyada ilk sırada bulunuyor. Ülkedeki 28,1 milyon vaka da bu alanda bir rekor.

Biden "Bugün bütün Amerikalılara hatırlamalarını söylüyorum. Kaybettiklerimizi ve arkamızda bıraktıklarımızı hatırlayın" diye konuştu ve koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin toplamından daha fazla olduğuna dikkat çekti.

1972'de eşi ve kızını bir araba kazasında, 2015'te de oğlunu beyin kanserinden kaybeden Biden "Benim için keder ve matemden çıkış, kendime bir amaç bularak olmuştu" dedi.

Biden'ın konuşmasının ardından hayatını kaybedenler için Beyaz Saray'da bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Ülke genelinde beş gün boyunca tüm federal binalardaki bayraklar yarıya indirilecek.

Biden iktidara geldiği gün olan 19 Ocak'ta, o güne kadar Covid-19 nedeniyle ölen 400 bin kişiyi anmak için de bir tören düzenlemişti.

ABD'de, sıralamada kendisinden sonra gelen Hindistan ve Brezilya'nın iki katı kadar vaka görüldü.

Ülkede bu sıralar her gün 2 bin civarında kişi hayatını kaybediyor.





Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümü ve Değerlendirilmesi Enstitüsü (IHME) Mayıs sonuna doğru bu sayının günde 500'e düşebileceğini tahmin ediyor.

IHME'ye göre 1 Haziran'a kadar en az 90 bin ABD'li daha bu hastalık nedeniyle hayatını kaybedecek.

Ülkede günde ortalama 1,6 milyon kişiye aşı yapılırken hastaneye başvuran hastaların sayısı 40 gündür aralıksız bir şekilde azalıyor.

Fakat uzmanlar ülkede yayılan varyantların yeni salgınlara yol açmasından endişe ediyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, koronavirüs nedeniyle ortalama bir ABD'linin beklenen yaşam ömrünün bir yıl kısaldığını açıklamıştı.

Virüsten en fazla etkilenen gruplar arasında azınlıklar yer alıyor.

Ocak 2020'den Temmuz 2020'ye kadar geçen altı ayda siyah erkeklerin beklenen yaşam ömrü 3 yıl, Latin Amerika göçmeni erkeklerinki ise 2,4 yıl kısaldı.

ABD'de koronavirüs ölümleri 500 bini aştı, Joe Biden 'Acılar karşısında hissizleşmeye direnmeliyiz' dedi
ABD'de koronavirüs ölümleri 500 bini aştı, Joe Biden 'Acılar karşısında hissizleşmeye direnmeliyiz' dedi

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Son Dakika Dünya ABD'de koronavirüs ölümleri 500 bini aştı, Joe Biden 'Acılar karşısında hissizleşmeye direnmeliyiz' dedi - Son Dakika Dünya

BBC

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