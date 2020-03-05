ABD?de koronavirüs paniği; marketlerin önlerinde kuyruklar oluştu - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD?de koronavirüs paniği; marketlerin önlerinde kuyruklar oluştu - Son Dakika Dünya

ABD?de koronavirüs paniği; marketlerin önlerinde kuyruklar oluştu

6 saat önce

? ABD'de koronavirüs vaka sayısının 159'a çıkmasıyla panik başladı.

ABD?de koronavirüs paniği; marketlerin önlerinde kuyruklar oluştu, System.String[]

? ABD'de koronavirüs vaka sayısının 159'a çıkmasıyla panik başladı. Bazı büyük kentlerde süpermarketlerin önünde kuyruklar oluştu.ABD'de koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 159'a çıkmasıyla New York ve California gibi büyük kentlerde panik yaşanıyor. Özellikle süpermarketlerde ve tıbbi malzeme satan yerlerde kuyruklar oluşurken, raflar boşaldı. Sosyal medyada yayınlanan videolarda, ülkede başlayan panikte halkın yiyecek, temizlik malzemesi ve tıbbi malzeme depoladığı görüldü.

- Abd

Amerika Birleşik Devletleri, California, New York, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:44 Kaynak: DHA
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