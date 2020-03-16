ABD'de koronavirüs tedbirleri arttırılıyor - Son Dakika
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ABD'de koronavirüs tedbirleri arttırılıyor

1 saat önce

Koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ederken, ABD'nin birçok eyaletinde restoranlarda yeni düzenlemeler getirildi ve barlar ile gece kulüplerinin faaliyetleri askıya alındı.

ABD'de koronavirüs tedbirleri arttırılıyor, System.String[]

Koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ederken, ABD'nin birçok eyaletinde restoranlarda yeni düzenlemeler getirildi ve barlar ile gece kulüplerinin faaliyetleri askıya alındı.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, başkentte restoran, kafe, bar gibi eğlenme mekanlarına bir dizi yeni düzenleme getirdiklerini açıkladı.

Bowser'in Twitter hesabından duyurduğu yeni düzenlemeye göre, Washington'da yapılan büyük etkinliklerde katılımcı sayısı 250 ile sınırlandırıldı.

Diğer taraftan, Washington'da gece kulübü veya çok amaçlı tesis olarak tescil edilmiş mekanlar faaliyetlerini askıya alacak, bar sandalyeleri veya ayakta servis yapılmayacak.

Restoranlarda bir masada en fazla 6 kişinin oturmasına izin verilecek, masalar arasındaki mesafe de minimum 180 cm olacak şekilde düzenlenecek.

Benzer düzenlemeler kapsamında Ohio Valisi Mike DeWine, saat 21.00'de eyaletteki tüm kafe, restoran ve barların kapatılması kararını aldı.

Illinoi eyaletinde ise 16 Mart'tan başlamak üzere tüm kafe, bar ve restoranların faaliyetlerini tamamen askıya alması kararlaştırıldı.

Los Angeles'ta da benzer uygulamalar hayata geçirilirken, Boston'da tüm eğlence mekanlarının kapasitelerini yarı yarıya düşürmesi için düzenleme getirildi.

New York'ta 5 kişi daha öldü

New York eyaletinde Vali Andrew Cuomo, eyaletteki okulların 16 Nisan'a kadar kapatılması kararını verdi.

Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York'ta bugün Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

Blasio, ölenlerin hepsinin başka sağlık sorunları bulunduğuna da dikkati çekti.

Ülke genelinde 2700'den fazla kişiye koronavirüs tanısı konulurken, 59 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Washington, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:10 Kaynak: AA
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