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ABD'de koronavirüs tedbirleri arttırılıyor
46 dakika önce
Washington DC, Ohio, Illinois, Ohio'da bar ve restoranlara kısıtlamalar getirildi.
Washington DC, Ohio, Illinois, Ohio'da bar ve restoranlara kısıtlamalar getirildi. New York'ta okullar 16 Nisan'a kadar kapatıldı, kentte ölü sayısı 5'e çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:40
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