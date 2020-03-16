ABD'de koronavirüs tedbirleri arttırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'de koronavirüs tedbirleri arttırılıyor - Son Dakika Ekonomi

ABD'de koronavirüs tedbirleri arttırılıyor

46 dakika önce

Washington DC, Ohio, Illinois, Ohio'da bar ve restoranlara kısıtlamalar getirildi.

ABD'de koronavirüs tedbirleri arttırılıyor, System.String[]

Washington DC, Ohio, Illinois, Ohio'da bar ve restoranlara kısıtlamalar getirildi. New York'ta okullar 16 Nisan'a kadar kapatıldı, kentte ölü sayısı 5'e çıktı.

Washington, New York, Illinois, Ohio, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:40 
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