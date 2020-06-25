ABD'de koronavirüs tehlikesine rağmen 'Sürü Bağışıklığı Festivali' düzenleniyor - Son Dakika

ABD'de koronavirüs tehlikesine rağmen 'Sürü Bağışıklığı Festivali' düzenleniyor

ABD'de 16-18 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan müzik festivaline 'Sürü Bağışıklığı Festivali' adı verilmesi ülkede tartışmaya yol açtı.

ABD'de 16-18 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan müzik festivaline 'Sürü Bağışıklığı Festivali' adı verilmesi ülkede tartışmaya yol açtı.

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Dünyanın ilk "sürü bağışıklığı festivali" tıp uzmanlarının tavsiyesinin aksine gelecek ay ABD'de gerçekleşecek.Festivalin düzenleneceği Wisconsin eyaletinde bulunan Q&Z Expo Centre'nin resmi sosyal medya hesabından yayınlanan bir paylaşımda, "İnsanlar olarak sosyal etkileşime ihtiyacımız var. Müzik bunun için muhteşem ancak yayınlar, canlı performanslar gibi değiller. Etrafımızdaki insanlarla MÜZİĞİ iliklerimize kadar hissetmeliyiz ve tüylerimizin diken diken olmalı" ifadeleri kullanıldı.

'ETKİNLİK AÇIK HAVADA GERÇEKLEŞECEK'

Söz konusu müzik festivalinde sahne alacak bazı müzisyen ve gruplar, 'Sürü Bağışıklığı' ismi nedeniyle sahne almaktan vazgeçti. Festivalin açık alanda gerçekleşeceği vurgulanırken; 'sosyal mesafe' konusunda hiçbir uyarının yapılmaması dikkat çekti. Bahsi geçen festivalin isminin, gelen tepkiler üzerine '3 Gün Mini Temmuz Festivali' olarak değiştirildiği duyuruldu.


Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de koronavirüs tehlikesine rağmen 'Sürü Bağışıklığı Festivali' düzenleniyor - Son Dakika Dünya

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