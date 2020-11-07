ABD'de koronavirüs vakalarını öksürük sesiyle tespit eden yapay zeka geliştirildi - Son Dakika

ABD'de koronavirüs vakalarını öksürük sesiyle tespit eden yapay zeka geliştirildi

07.11.2020 17:15

ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) uzmanları tarafından yapay zekayla geliştirilen bir yazılımla, koronavirüs hastaları sadece öksürüklerinin sesiyle tespit edildi. Semptom göstermeyen vakaları da tespit edebilen yapay zeka modeli onaylanırsa her yerde ücretsiz şekilde kullanılacak.

ABD'li bilim insanları tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını tespit etmek için yeni bir model geliştirdi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) uzmanları tarafından yapılan açıklamada, belirti göstermeyen kişilerin, koronavirüsün fark edilebilir fiziksel semptomlarını göstermediği için test yaptırma olasılıklarının düşük olduğunu, bu sebeple bilmeden enfeksiyonu başkalarına yayabileceklerini ifade etti.

İNSAN KULAĞI AYIRT ETMİYOR

MIT uzmanları, bu konu üzerinde çalışarak asemptomatik kişilerin öksürme biçimlerinin sağlıklı bireylerden farklı olduğunu keşfetti. Bu farklılığın, insan kulağı tarafından ayırt edilemediği ancak yapay zeka tarafından saptandığını tespit etti.

ASEMPTOMATİK HASTALARI YÜZDE 100 ORANLA TESPİT ETTİ

Uzmanlar, yapay zeka modelini, kişilerin gönüllü olarak gönderdiği on binlerce öksürük sesi örneği ve kelime sesleri üzerinde eğitti. Bu eğitimin ardından yapay zeka modeli, yeni öksürük kayıtlarıyla beslenince, Kovid-19 olduğu doğrulanan kişilerin yüzde 98,5'ini, asemptomatik Kovid-19 hastalarının yüzde 100'ünü doğru bir şekilde tanımladı.

ONAYLANIRSA HER YERDE KULLANILACAK

MIT'in geliştirdiği yapay zeka modeli, FDA tarafından onaylanırsa asemptomatik kişiler bu modeli ücretsiz, kullanışlı bir ön tarama aracı olarak kullanabilecek.

Kullanıcı her gün ve her saat, telefonundaki uygulamaya veya bir işletmenin girişine koyulacak cihaza öksürerek koronavirüs olup olmadığını anında ve hızlı bir şekilde öğrenebilecek.

ABD'de koronavirüs vakalarını öksürük sesiyle tespit eden yapay zeka geliştirildi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Amerika Birleşik Devletleri, Yapay Zeka, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık ABD'de koronavirüs vakalarını öksürük sesiyle tespit eden yapay zeka geliştirildi - Son Dakika


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