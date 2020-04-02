ABD'de koronavirüsden ölenlerin sayısı 5 bini aşarken Başkan Yardımcısı Pence uyardı: İtalya ile... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık ABD'de koronavirüsden ölenlerin sayısı 5 bini aşarken Başkan Yardımcısı Pence uyardı: İtalya ile... - Son Dakika

ABD'de koronavirüsden ölenlerin sayısı 5 bini aşarken Başkan Yardımcısı Pence uyardı: İtalya ile...

6 saat önce

Dünyada Covid-19 vakalarının sayısı 1 milyona yaklaşırken açık farkla en çok vakanın görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde can kaybı 5 bini aştı.

Dünyada Covid-19 vakalarının sayısı 1 milyona yaklaşırken açık farkla en çok vakanın görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde can kaybı 5 bini aştı.

ABD'de son 24 saat içinde Covid-19'dan 884 kişi öldü.

Dünya çapında virüsün gelişimini takip eden Johns Hopkins Üniversitesi bunun günlük bazda bir rekor olduğunu bildiriyor.

ABD 216 bin vaka ile dünyada açık arayla enfeksiyonun en fazla yayıldığı ülke.

Ülkede sağlık çalışanlarının kullandığı koruyucu giysi ve donanım, tıbbi malzeme ve ilaç stoklarının da tükenmek üzere olduğu bildiriliyor.

Bu durum Amerikan federal hükümeti ve tek tek eyalet yönetimlerini malzeme alımı konusunda birbirine rakip hale getirirken, Washington Post gazetesinde alıntılanan İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerine göre bu eşi benzeri görülmemiş talep, pandemi üzerinden aşırı karlar elde etmek isteyenlerin de çoğalmasına yol açtı.

Trump yönetimi kriz döneminde gereken bütün malzemeyi sağlayabileceğini ve bunun için 16 milyar dolar ayırdığını söylüyor.

Federal düzeyde ve eyaletlerde bir çok yetkili ise koruyucu giysi ve maske ile ağır hastalar için gerekli solunum cihazlarının yetersizliğinden şikayet ediyorlar.





Bu arada Başkan Yardımcısı Mike Pence ABD'de vakaların, 13 bini aşkın ölüm ile koronavirüs yüzünden dünyada en çok kişinin hayatını yitirdiği İtalya ile benzer bir eğride arttığı uyarısında bulundu

ABD çapında koronavirüs vakalarının sayısı bir günde 25 bin arttı. En kötü etkilenen bölge New York City'de 47 bin vaka var ve 1300 kişi öldü.

Yetkililer alınan önlemlerin uygulanmasıyla bile ABD çapında Covid-19'un 240 bin kişinin ölümüne yol açabileceğini söylüyorlar.

Bu arada Connecticut'da ölen 6 haftalık bebeğin Amerika'da hastalığın sebep olduğu en genç ölüm olduğu düşünülüyor.

New York'ta neler oluyor?

New York'un en kalabalık ikinci bölgesi Queens şehirde hastalığın en çok yayıldığı yer. Burası genel olarak hizmet sektöründe çalışan düşük gelirli nüfusun içiçe yaşadığı ve güvenlik mesafe kuralının uygulanmasının zor olduğu bir bölge.

New York City Sağlık ve Hastanelerinden sorumlu Doktor Mitchell Katz "Kent çapında sosyal mesafelenme kuralını uyguluyoruz ama çok küçük dairelerde bir kaç aile birlikte yaşayan insanlar var. Onun için virüsün neden hızla yayıldığını anlamak mümkün" diyor.

Belediye başkanı Bill de Blasio hafta sonuna kadar kentte 2,1 milyon ameliyat maskesi, 100 bin koruyucu giysi ve 400 solunum cihazına ihtiyaç olduğunu söyledi ve salgının iyice hız kazanmasıyla Nisan ayının Mart'tan daha kötü olacağını uyardı.

"Nisan ayınde epik bir süreç yaşanacak, önümüzde devasa görevler var ama yapabiliriz" diyen Belediye Başkanı kentteki yatak kapasitesini üçe katlayarak 65 bine kadar çıkarmayı hedeflediklerini de söyledi.

Cenazelerin hastanelerin önüne parketmiş soğutuculu kamyonlara yüklenişi görüntüleri ulusal medyada New York'taki durumu özetleyen fotoğraflar arasındaydı.





ABD'nin diğer bölgelerinde neler oluyor?

Ülkede hastalığın ortalamanın üzerinde yayıldığı Detroit gibi başka eyaletler de var. New Orleans'da ünlü caz piyanisti, müzisyen Brenford ve Wynton Marsalis'in 85 yaşındaki babası Ellis Marsalis Jr, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenler arasındaydı.

Florida, Georgia ve Mississippi ABD'de evden çıkmama politikasının uygulandığı eyaletlere eklendi. Şu anda ülkenin yüzde 75'inde sokağa çıkma sınırlaması uygulanıyor.

Florida'da Vali Ron de Santis koronavirüs görülen iki geminin yolcularına karaya çıkış izni vermeme kararından Başkan Trump'ın baskısıyla geri adım atmış görünüyor. Son açıklamasında de Santis gemideki tüm yolcuların yabancı uyruklu olduğunu düşündüğünü, ABD vatandaşları da bulunduğunu farketmemiş olduğunu söyledi ve karaya çıkışları konusundaki kararı yerel yetkililere bıraktığını söyledi.





ABD'de koronavirüsden ölenlerin sayısı 5 bini aşarken Başkan Yardımcısı Pence uyardı: İtalya ile...
Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, İtalya, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:01 

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir
Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı
Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı         
20:37
Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü         
20:35
ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir         
20:24
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor         
20:15
Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı         
20:00
Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı         
19:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı         
19:31
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı         
19:30
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi         
19:11
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı         
18:56
Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi         
18:48
Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak         
18:41
Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim         
18:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır         
18:23
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu         
18:22
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar         
17:48
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir         
17:47
Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı         
17:31
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı         
17:30
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler         
17:28
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir         
17:28
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı         
17:28
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı         
17:12
Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı         
17:09
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti         
17:04
"Rüştü Reçber yoğun bakımda" iddialarına eşinden yalanlama geldi         
17:03
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?         
17:00
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız         
16:52
Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın         
16:36
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 20:54:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de koronavirüsden ölenlerin sayısı 5 bini aşarken Başkan Yardımcısı Pence uyardı: İtalya ile... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]