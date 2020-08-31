ABD'de koronavirüse ikinci kez yakalanan bir genç hastalığı daha ağır geçirdi - Son Dakika

Lancet tıp dergisinde cuma günü yayımlanan ve henüz hakem denetiminden geçmeyen bir makaleye göre ABD'de daha önce Covid-19 olan 25 yaşındaki bir gence tekrar virüs bulaştı ve hastalığı ikinci defa daha ağır geçirdi.

Nevada eyaletinin Reno kentinde yaşayan bir genç nisan ayında koronavirüse yakalandığında hastalığı hafif belirtilerle atlattı.

Mayıs ayında tekrar virüse yakalandığında ise hastalığı daha ağır geçirdiği kaydedildi.

California'daki Scripps Research'ten bağışıklık ve mikrobiyoloji uzmanı Kristian Anderson, konuyla ilgili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bu araştırma açıkça virüse tekrar yakalanmanın mümkün olduğunu gösteriyor, çünkü zaten artık biliyoruz ki virüse karşı yüzde 100 bağışıklık geliştirmiyorsunuz." dedi.

Reno'daki araştırmacılar ise kapsamlı test kapasiteleri sayesinde genç adamın iki sefer yakalandığı virüsün farklı genetik dizilimlere sahip olduğunu belirtti.

Avrupa'daki vakalar hafif geçti

Araştırmacılar virüse tekrar yakalanmanın düşük bir ihtimal olduğunu, ancak virüse yakalanmanın herkes için tamamen bağışıklık sağlandığı anlamına gelmediğini vurguladı.

Geçen hafta ise Hong Kong Üniversitesi 33 yaşındaki bir gencin nisan ayında ağır bir şekilde Covid-19 hastalığını atlattığını, dört ay sonra ise başka bir dizileme sahip olan bir koronavirüse yakalandığını kaydetmişti.

Geçen hafta Hong Kong dışında Avrupa'da da virüse tekrar yakalanan iki kişi tespit edilmiş, ancak bu kişilerin hastalığı daha hafif atlattığı belirtilmişti.