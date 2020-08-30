ABD'de koronavirüse karşı 'mermi' dizaynlı maliyeti düşük özel jet üretildi - Son Dakika

ABD'de koronavirüse karşı 'mermi' dizaynlı maliyeti düşük özel jet üretildi

ABD, (DHA) - ABD'de özel jet üreten bir havayolu üreticisi, 'mermi' şeklinde düşük maliyetli özel jet üretti. Celera 500L adlı özel jetin saatlik ücretinin 328 dolara mal olduğu ve koronavirüs sebebiyle özel hava yolculuğunu daha az maliyetli hale getireceği ifade edildi.

'Mermi' uçağın özel hava yolculuğunda yenilik yarattığını belirten havacılık firması, uçağın 31'inci test uçuşunu da başarıyla tamamladığı ifade etti. Mermi uçak 4 kişilik yolcusuyla, 4 bin 500 milden daha uzun bir süre havada 460mph'lik seyir hızında gidebiliyor. Daha az yakıt kullanan mermi uçak, aynı zamanda benzerlerinden 8 kat daha az yakıt tükettiği için çevreci bir jet olarak adlandırıldı.

GELECEĞİN HAVA TAKSİSİ

Ticari uçak seferlerine rakip olarak gösterilen mermi uçağın, menzil ve hız özelliklerinin uçağı aynı zamanda ABD'de herhangi iki şehir arasında yakıt ikmali yapmadan yolcuları bir hava taksisi gibi taşıyacağı vurgulandı.