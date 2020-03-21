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ABD'de koronavirüse yakalanan bir kadına 35 bin dolar test ve tedavi masrafı fatura edildi
13 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüse yakalanan ancak sağlık sigortası olmayan bir kişinin tedavi masrafları 35 bin dolar tuttu. Sağlık sigortası olmayan Danni Askini isimli kadın bunu nasıl ödeyeceğini bilmiyor ve onun gibi 27 milyon Amerikalı var.
Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüse yakalanan ancak sağlık sigortası olmayan bir kişinin tedavi masrafları 35 bin dolar tuttu.
Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve şiddetli baş ağrısı şikayeti ile onkolojistine görünen Danni Askini, önce onu bir süredir lenfoma hastalığı için tedavi eden doktorundan "Yeni ilaçların alerji yapmış olabilir" karşılığını aldı ve Boston acil servisine gönderildi. Buradaki doktorlar ise Askini'ye zatürre teşhisi koydu ve ona ilaç yazıp eve gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:44
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