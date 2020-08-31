ABD'de koronavirüsle birlikte online psikoterapi seanslarında artış - Son Dakika

ABD'de koronavirüsle birlikte online psikoterapi seanslarında artış

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) merkez üssü haline gelen ABD'de online üzerinden psikoterapi seanslarında patlama yaşandı.

ABD'de koronavirüsle birlikte online psikoterapi seanslarında artış, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) merkez üssü haline gelen ABD'de online üzerinden psikoterapi seanslarında patlama yaşandı. Uzmanlar, Mart ayından bu zamana kadar karantina altında kalan binlerce kişinin online psikoterapi seansına başvurduğunu açıkladı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de online psikoterapi seansına başvuranların sayısı binlere yükseldiği bildirildi. Colorado Anschutz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Profesör Dr. Jay Shore, "Şubat 2020'den önce online terapiler benimsenmişti. Salgından sonra sanki bir tsunami oldu ve online terapiler yüzde 100 arttı" ifadelerini kullandı.

ONLİNE TERAPİ SAYISINDA ÇARPICI YÜKSELME

Amerikan Psikiyatri Birliği, salgın öncesi ve sonrası hangi sıklıkla tele-psikolojik seanslar düzenlendiğini yönündeki araştırma sonuçlara göre; salgın öncesi yalnızca tüm terapiler arasında yüzde 2.1 online terapi düzenlenirken, salgın sonrası bu rakam yüzde 84.7'ye yükseldiği ifade edildi. Uzmanlar, Mart ayından bu zamana kadar karantina altında kalan binlerce kişinin online psikoterapi seansına başvurduğunu açıkladı.


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 17:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de koronavirüsle birlikte online psikoterapi seanslarında artış - Son Dakika Dünya

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