Üye Girişi
ABD'de koronavirüslü gorillere 'hayvanlara özel Kovid-19 aşısı' yapılacak - Son Dakika

ABD'de koronavirüslü gorillere 'hayvanlara özel Kovid-19 aşısı' yapılacak

12.09.2021 13:01
ABD'de koronavirüslü gorillere 'hayvanlara özel Kovid-19 aşısı' yapılacak, System.String[]

ABD'de Atlanta kentindeki hayvanat bahçesinde bulunan bazı gorillerin Kovid-19 çıkmasından sonra yetkililer, Kovid-19'a duyarlı hayvan türleri için özel yapılmış Kovid-19 aşısının uygulanacağını açıkladı.

ABD'de Atlanta kentindeki hayvanat bahçesinde bulunan bazı gorillerin Kovid-19 çıkmasından sonra yetkililer, Kovid-19'a duyarlı hayvan türleri için özel yapılmış Kovid-19 aşısının uygulanacağını açıkladı.

Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan 'Zoo Atlanta' Hayvanat Bahçesi, 10 Eylül günü Kovid-19 olan goriller hakkında yaptığı basın açıklamasında, söz konusu gorillere iyileştikten sonra hayvanlar için özel olarak yapılmış Kovid-19 aşısının yapılacağını duyurdu. Yetkililer, hayvanlar için Zoetis tarafından geliştirilen aşının ülkede daha önce Kovid-19'a duyarlı hayvan türlerine uygulandığını ve kendilerinin de aşıyı hasta goriller haricinde orangutanlara, kaplanlara, Afrika aslanlarına ve leoparlara uygulayacaklarını belirtti. Açıklamada "ABD Tarım Bakanlığı (USDA) ve Georgia Eyalet Veteriner Hekimi tarafından Zoo Atlanta'nın, Zoetis aşısını kullanması yetkilendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

GORİLLERE NASIL BULAŞTI?Zoo Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde bulunan gorillere, bakıcıları tarafından öksürük, burun akıntısı ve iştahsızlık gözlemlenmesi üzerine test yapıldı. Belirti gösteren gorillerin testlerinin ilk sonuçlarının pozitif çıkması üzerine tedaviye başlayan veterinerler, belirti göstermeksizin 20 gorili yakın takibe aldı. Hayvanların Kovid-19'u nasıl kaptığına dair açıklama yapan yetkililer "Gorillerin virüsü nasıl kaptığı kesin olarak bilinmese de Hayvan Bakım ve Veteriner Ekipleri, bulaşmanın, Kovid pozitif bir bakım ekibi üyesinden kaynaklandığına inanıyor. Ekip üyesinin aşıları tamdır, Kişisel Koruyucu Ekipman (KKD) kullanıyordu ve işe geldiği gün asemptomatikti" ifadelerine yer verdi.   HAYVANLAR İÇİN ZOETIS KOVID-19 AŞISIHayvanlar için Kovid-19 aşısı, ilk olarak geçen yıl, hayvan sağlığı konusunda çalışan ve ABD'de faaliyet gösteren özel tıp firması Zoetis tarafından geliştirilmeye başlandı. Ocak 2021'de San Diego Hayvanat Bahçesi'nde bulunan büyük maymunların Kovid-19'a yakalanmasıyla Zoetis Ar-Ge ekibi, deneysel Kovid-19 aşısını acil kullanım için hayvanat bahçesi yetkililerine gönderdi. Aşının güvenli olduğu ve virüs karşısında makul bir etkinliğe sahip olduğu belirtildi.

Hayvanlar için Kovid-19 aşısının, kedi ve köpekler için çalışmalarının tamamlandığı ve Danimarka'da milyonlarca vizonun Kovid-19'a yakalanmasının ardından aşı geliştirme çalışmasının vizonlara odaklandığı belirtildi.


ABD'de koronavirüslü gorillere 'hayvanlara özel Kovid-19 aşısı' yapılacak

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hayvanat Bahçesi, COVIRAN Bereket, Atlanta, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de koronavirüslü gorillere 'hayvanlara özel Kovid-19 aşısı' yapılacak - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için 12:47 Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi. 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı 12:36 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı 12:26 Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı
Fatih Terim'i görmek isteyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı 12:11 Fatih Terim'i görmek isteyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can'ın ayrılığını Başkan Ali Koç engelledi iddiası 11:53 Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can'ın ayrılığını Başkan Ali Koç engelledi iddiası İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi 11:12 İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi
Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi 10:24 Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı 09:13 Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
12:46 Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi.
12:36 Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı
12:36 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı
12:28 İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü
12:26 Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı
12:13 Akciğer kanser teşhisi sonrası işin aslının korona olduğu anlaşıldı
12:11 Fatih Terim'i görmek isteyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı
12:03 Pfizer'den Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci hakkında itiraf geldi! Meğer ilk aşı teklifini reddetmişler
11:59 Son Dakika! Dubai merkezli Aramex, Türkiye'nin dev firmalarından MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yapıldığını doğruladı
11:52 Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can'ın ayrılığını Başkan Ali Koç engelledi iddiası
Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle Dortmund maçında forma giyemeyecek Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle Dortmund maçında forma giyemeyecek         
13:09
Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı         
12:37
İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü         
12:29
Akciğer kanser teşhisi sonrası işin aslının korona olduğu anlaşıldı Akciğer kanser teşhisi sonrası işin aslının korona olduğu anlaşıldı         
12:14
Pfizer'den Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci hakkında itiraf geldi! Meğer ilk aşı teklifini reddetmişler Pfizer'den Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci hakkında itiraf geldi! Meğer ilk aşı teklifini reddetmişler         
12:03
55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti         
11:13
Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi         
10:54
Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile         
10:04
Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti         
08:58
Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi         
00:21
Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular         
21:48
Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış         
20:08
Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu         
19:45
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da         
15:18
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 13:13:52. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de koronavirüslü gorillere 'hayvanlara özel Kovid-19 aşısı' yapılacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement