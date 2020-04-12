ABD'de koronavirüsten hastaneye kaldırılan orta yaşlıların 10'da 1'i hayatta kalamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de koronavirüsten hastaneye kaldırılan orta yaşlıların 10'da 1'i hayatta kalamıyor - Son Dakika

ABD'de koronavirüsten hastaneye kaldırılan orta yaşlıların 10'da 1'i hayatta kalamıyor

31 dakika önce

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye kaldırılan orta yaşlıların (45-65) 10'da birinin hayata tutunamadığı ortaya çıktı.

ABD'de koronavirüsten hastaneye kaldırılan orta yaşlıların 10'da 1'i hayatta kalamıyor, System.String[]

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye kaldırılan orta yaşlıların (45-65) 10'da birinin hayata tutunamadığı ortaya çıktı.

Sağlık alanında bilişim teknolojileri sunan Allscripts adlı şirket, ABD'de 43 eyalette Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan 6 bin 479 hasta kaydı üzerinden bir istatistik çalışması yaptı.

Çalışmaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hastaneye en çok yatırılan yaş grubu yüzde 21 ile 55-64. Bu grubu, yüzde 20 ile 65-74, yüzde 19 ile 20-44, yüzde 15 ile 45-54 ve 75-84 yaş takip ediyor.

Araştırmada 20 yaş altındaki kişilerin ise yüzde 2 ile en az hastaneye yatırılan grup olduğu dikkati çekiyor.

En çok ölüm oranı 85 yaş üzerinde

Hastaneye yatırılan kişiler arasındaki ölüm oranı incelendiğinde ise en çok ölüm oranı yüzde 40 ile 85 yaş üstü hastalarda görülüyor.

Bu yaş grubunu ise yüzde 23 ile 65-74 yaş arasındaki hastalar izliyor.

Orta yaş olarak kabul edilen 45-65 yaş hastaların ise yüzde 10'u hastalığa direnemeyerek hayatını kaybediyor.

20 yaş altındaki hastalarda ölüm oranı yüzde 1 iken, 20-45 yaş grubunda ölüm oranı yüzde 4 olarak seyrediyor.

Hafif ve orta şiddette belirtileri olanlar hastalığı evde geçiriyor

Allscripts'in alt şirketi olan ve çalışma için verileri toplayan CarePort'un Üst Yöneticisi (CEO) Lissy Hu, yaptığı açıklamada, "Ortaya koyduğumuz bu çalışmadaki yüksek ölüm oranları, hastanelerin sadece ciddi belirtileri olan hastaları kabul ettiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Hu, hafif ve orta şiddette belirtileri olan Kovid-19 hastalarının genellikle hastalığı evde atlattıklarını söyledi.

ABD, Kovid 19 salgınında dünyada en çok vaka ve ölümün yaşandığı ülke olarak öne çıkıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de 530 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edilirken, ölü sayısı 21 bine yaklaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 08:56 Kaynak: AA

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