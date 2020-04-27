ABD'de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 55 bini geçti - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 55 bini geçti - Son Dakika Dünya

ABD'de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 55 bini geçti

6 saat önce

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü olan ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 55 bini geçti.

ABD'de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 55 bini geçti, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü olan ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 55 bini geçti.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 55 bin 415'e yükselirken, virüsten etkilenen kişilerin sayısı ise 987 bin 322'ye çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 118 bin 781 kişinin koronavirüs tedavisi olumlu sonuçlandı.

TRUMP : TARİHİN EN ÇALIŞKAN BAŞKANIYIM

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından, "Beni tanıyan ve ülkemizin tarihini bilen insanlar tarihin en çalışkan başkanı olduğumu söylüyorlar. Bunu bilmiyorum ama çok çalışkan biriyim ve muhtemelen tarihteki herhangi bir başkandan daha fazla şey yaptım. Yalan Haberler bu durumdan nefret ediyor!" açıklamasını yaptı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 09:41 Kaynak: DHA

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