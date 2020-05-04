ABD'de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 68 bini geçti - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 68 bini geçti - Son Dakika Dünya

ABD'de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 68 bini geçti

6 saat önce

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü olan ABD'de koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin sayısı 68 bin 600'e yükseldi.

ABD'de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 68 bini geçti, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü olan ABD'de koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin sayısı 68 bin 600'e yükseldi.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 68 bin 600'e yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 188 bin 385'e çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 178 bin 594 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.

TRUMP : 80-90 BİN ÖLÜM TAHMİN EDİYORUM

ABD medyasında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelinde beklenen koronavirüs ölümleriyle alakalı, "Yükseliyor, 65 bin derdim ve şimdi 80 ya da 90 diyorum" ifadelerini kullanırken can kaybının 100 bine ulaşabileceğini de belirtti.

TRUMP : KORONAVİRÜS AŞISI 2020 SONUNDA HAZIR OLACAK

Trump, koronavirüs aşısı üzerine çok çalışıldığını ve yıl sonunda aşının hazır olacağına inandığını söyledi. Trump aynı zamanda Çin'in "beceriksizliğini" veya "başka bir şeyi" saklayabileceğini vurgulayarak dünyayı kasten virüs hakkında yanlış yönlendirdiğini vurguladı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 09:28 Kaynak: DHA


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