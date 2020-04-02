ABD'de koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika

Salgın nedeniyle şimdiye kadar New Jersey 'de 5 ve Pensilvanya'da 1 Türk hayatını kaybetmişti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, New York'un Brooklyn bölgesinde restoran işleten 45 yaşındaki G.L, geçen hafta rahatsızlanarak hastaneye gitti ve Kovid-19 teşhisiyle tedavi altında alındı.

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