ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaştı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bine yaklaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle can kayıpları devam ediyor. Ülkede 97 bin 687 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplam vaka sayısının 1 milyon 647 bin 43'e yükseldiği, bu vakalardan 1 milyon 146 bin 44'ünün aktif vaka olduğu ifade edildi. Buna ek olarak, salgının başlangıcından bu yana ABD'de toplamda 13 milyon 954 bin 902 test yapıldığı duyuruldu.