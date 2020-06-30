ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 128 bin 857'ye ulaştı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 128 bin 857'ye kişiye ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 128 bin 857'ye yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar toplamda 2 milyon 684 bin 266 vakanın tespit edildiği, bunlardan 1 milyon 122 bin 655'inin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 432 bin 754 aktif vaka bulunuyor.