ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi - Son Dakika Dünya

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi

6 saat önce

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 150 kişi hayatını kaybederken, virüsten tespit edilenlerin sayısı 9 bin 415 kişiye ulaştı.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi, System.String[]

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 150 kişi hayatını kaybederken, virüsten tespit edilenlerin sayısı 9 bin 415 kişiye ulaştı.

ABD'de son 24 saatte salgına bağlı olarak 36 kişi daha hayatını kaybederken, enfekte olanların sayısı 2 bin 919 artara, 9 bin 415'e yükseldi.

Ülke genelinde ise Washington'da 68, New York'ta 20, California'da 16, Florida'da 8, Louisiana'da 7, New Jersey'de 5, Georgia'da 4, Oregon'da 3, Texas'da 3, Colorado'da 2, Indiana'da 2, Virginia'da 2, Illinois'de 1, Kansas'da 1, Kentucky'de 1, Nevada'da 1, South Carolina'da 1, South Dakota'da 1, Pensilvanya'da 1, Missouri'de 1, Michigan'da 1, Connecticut'ta 1 kişi hayatını kaybetti.

TRUMP YARDIM PAKETİNİ İMZALADI

ABD Başkanı Donald Trump 104 milyar dolara mal olması beklenen; ücretsiz Covid-19 testi, ücretli hastalık izni, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, işsizlik sigortasının genişletilmesi ve eyaletlere tıbbi yardımın artırılması gibi düzenlemeleri öngören yasa tasarısını onayladı.

COVID-19, ABD KONGRESİ'NE SIÇRADI

Florida'nın 25'inci kongre bölgesinin Cumhuriyetçi ABD Temsilcisi Mario Diaz-Balart ve Utah'ın 4'üncü kongre bölgesinde ABD temsilcisi olan Ben McAdams'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. İki temsilcinin de kendilerini karantinaya aldıkları bildirildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Connecticut, Florida, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:26 Kaynak: DHA

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