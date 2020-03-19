ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 150 kişi hayatını kaybederken, virüsten tespit edilenlerin sayısı 9 bin 415 kişiye ulaştı.

ABD'de son 24 saatte salgına bağlı olarak 36 kişi daha hayatını kaybederken, enfekte olanların sayısı 2 bin 919 artara, 9 bin 415'e yükseldi.

TRUMP YARDIM PAKETİNİ İMZALADI

ABD Başkanı Donald Trump 104 milyar dolara mal olması beklenen; ücretsiz Covid-19 testi, ücretli hastalık izni, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, işsizlik sigortasının genişletilmesi ve eyaletlere tıbbi yardımın artırılması gibi düzenlemeleri öngören yasa tasarısını onayladı.

COVID-19, ABD KONGRESİ'NE SIÇRADI

Florida'nın 25'inci kongre bölgesinin Cumhuriyetçi ABD Temsilcisi Mario Diaz-Balart ve Utah'ın 4'üncü kongre bölgesinde ABD temsilcisi olan Ben McAdams'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. İki temsilcinin de kendilerini karantinaya aldıkları bildirildi.