ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 191'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 191'e yükseldi - Son Dakika Dünya

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 191'e yükseldi

6 saat önce

ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 2 bin 191'e; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 124 bin 665'e yükseldi.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 191'e yükseldi, System.String[]

ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 2 bin 191'e; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 124 bin 665'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 480 kişi artarak 2 bin 191'e yükseldi. Virüs testi pozitif çıkanların sayısı ise son 24 saatte 19 bin 826 kişi artarak 124 bin 665'e çıktı.

New York Valisi Andrew Cuomo ve resmi kaynaklarda, alınan verilere göre, koronavirüs sebebiyle eyalet çapında 728 kişi hayatını kaybederken 52 binden fazla koronavirüslü hastanın olduğu belirtildi.

NEW YORK KARANTİNA ALTINA ALINMAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump birçok eyaletin salgından etkilendiğini ve bazı önlemler almayı düşündüklerini söyleyerek, "Bunu yapmak zorunda olmayabiliriz, ancak bugün New York ve muhtemelen New Jersey ile Connecticut'ın bazı bölümlerini iki hafta zorunlu karantina uygulayabiliriz" açıklamasını yapmıştı.

Açıklamadan kısa süre sonra Cuomo ile konuşan Trump, karantinaya gerek kalmayacağını onun yerine Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) New York, New Jersey ve Connecticut'a 'güçlü bir seyahat raporu' yayınlayacağını belirtti.

SEÇİMLER ERTELENDİ

Ayıca New York'ta 28 Nisan'da yapılması planlanan 2020 ABD başkanlık ön seçimlerini koronavirüs salgını nedeniyle 23 Haziran'a eteleme kararı aldığını açıklayan Cuomo, "Oy vermek için çok sayıda insanı tek bir yere getirmenin akıllıca olduğunu düşünmüyorum. Birçok kişi aynı kapı koluna, aynı kaleme veya aynı oy pusulalarına dokunuyor. Bu sebeple erteliyoruz" dedi.

'KORONA PARTİSİ YAPMAYIN'

New Jersey Valisi Phil Murphy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ama bununla iki oldu. Korona partisi yapmayın. Bu yasa dışı, tehlikeli ve aptalca. Partinizi basarız. Büyük ceza ödersiniz. Herkes bu uyarıyı aklına sokuncaya kadar sizi rezil ederiz" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, New Jersey, New York, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:18 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

NTV'de bir Coronavirus vakası daha
Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi
Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak         
17:23
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi         
17:17
İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor         
17:03
Evde temizlik yapan spor spikeri Diletta Leotta sosyal medyayı salladı Evde temizlik yapan spor spikeri Diletta Leotta sosyal medyayı salladı         
17:02
Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek         
16:49
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor         
16:39
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü         
16:38
MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi         
16:37
İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı         
16:24
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti 14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:21
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak         
16:20
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü         
16:16
Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif         
16:04
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi         
16:02
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı         
15:56
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı         
15:45
Son dakika: 4 ilimize bağlı 8 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Son dakika: 4 ilimize bağlı 8 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı         
15:30
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti         
15:26
Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı         
15:22
Boateng, Aubameyang'ı Boateng, Aubameyang'ı "Come to Beşiktaş" diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı         
15:10
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı         
15:10
Galatasaray; Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalayacak Galatasaray; Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalayacak         
14:55
Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı         
14:41
Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi         
14:23
İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı         
14:22
Son dakika: Engelli ve evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı Son dakika: Engelli ve evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı         
14:13
Bacakları açık şekilde oturan yıldız isim Michelle Keegan, canlı yayında frikik vermekten son anda kurtuldu Bacakları açık şekilde oturan yıldız isim Michelle Keegan, canlı yayında frikik vermekten son anda kurtuldu         
13:55
Fenerbahçe, Obradovic'le yolları ayırıp Jasikevicius'u göreve getirecek Fenerbahçe, Obradovic'le yolları ayırıp Jasikevicius'u göreve getirecek         
13:34
"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli         
13:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2020 17:43:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 191'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]