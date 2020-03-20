ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 205'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 205'e yükseldi - Son Dakika Dünya

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 205'e yükseldi

6 saat önce

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 205 kişi hayatını kaybederken, virüsten tespit edilenlerin sayısı 14 bin 250 kişiye ulaştı.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 205'e yükseldi, System.String[]

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 205 kişi hayatını kaybederken, virüsten tespit edilenlerin sayısı 14 bin 250 kişiye ulaştı.

ABD'de son 24 saatte salgına bağlı olarak 55 kişi daha hayatını kaybederken, enfekte olanların sayısı 4 bin 835 artarak, 14 bin 250'ye yükseldi.

Ülke genelinde ise Washington'da 74, New York'ta 38, California'da 18, Georgia'da 10, Louisiana'da 10, Florida'da 9, New Jersey'de 9, Texas'da 5, Colorado'da 4, Illinois'de 4,, Connecticut'ta 3, Michigan'da 3, Oregon'da 3, Indiana'da 2, Virginia'da 2, Kentucky'de 2, Kansas'da 1, Maryland'de 1, Mississippi'de 1, Oklahoma'da 1, Nevada'da 1, Güney Karolina'da 1, South Dakota'da 1, Pensilvanya'da 1, Missouri'de 1, kişi hayatını kaybetti.

KALİFORNİYA'DA "EVDE KALMA" ÇAĞRISI

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom  40 milyon nüfuslu Kaliforniya halkına, Covid-19'un daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Newsom, kapalı alışveriş merkezleri de dahil olmak üzere perakende mağazaların çoğunun eyalet genelinde kapatıldığını söyledi. Banka, market, eczane, çamaşırhane ve diğer bazı işletmelerin bu durumdan muaf tutulduğunu belirtti.


Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:24 Kaynak: DHA

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