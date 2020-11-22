ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 261 bin 841'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 261 bin 841'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 261 bin 841 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 12 milyon 457 bin 447 kişiye ulaştı. Ülkede, 7 milyon 404 bin 807 kişinin iyileştiği ve 4 milyon 790 bin 799 da aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.