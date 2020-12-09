ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 293 bin 503'e yükseldi - Son Dakika

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 293 bin 503'e yükseldi

09.12.2020 17:45
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 293 bin 503'e yükseldi, System.String[]

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 293 bin 503'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 293 bin 503'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 293 bin 503 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 15 milyon 594 bin 939 kişiye ulaştı. Ülkede, 9 milyon 88 bin 478 kişinin iyileştiği ve 6 milyon 212 bin 958 de aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 293 bin 503'e yükseldi - Son Dakika Dünya


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