ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 297 bin 1'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 297 bin 1'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 297 bin 1 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 15 milyon 840 bin 714 kişiye ulaştı. Ülkede, 9 milyon 235 bin 316 kişinin iyileştiği ve 6 milyon 308 bin 397 de aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.