ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 785 artarak 30 bin 844'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 785 artarak 30 bin 844'e yükseldi - Son Dakika

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 785 artarak 30 bin 844'e yükseldi

1 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs salgınının en çok vurduğu ülke ABD oldu. ABD'de Kovid-19 pandemisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 785 kişi artarak 30 bin 844'e çıktı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 844'e çıktı.

Kovid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 30 bin 844'e ulaştı.

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 631 bin 111'i buldu.

ÖLÜ SAYISINDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC), artık "muhtemel" koronavirüs vaka ve ölümlerini de rakamlara dahil etmesiyle, ABD'deki ölü sayılarında önemli bir artış gözlendi.

CDC daha önce sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu "pozitif" çıkan kişileri sayıya dahil ederken, klinik bulguları koronavirüse işaret eden kişileri istatistiklerin dışında tutuyordu.

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında bir önceki gün 26 bin 59 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 785 artarak 30 bin 844'e yükseldi
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 06:50 Kaynak: AA

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