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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi
6 saat önce
ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi.
ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:25 Kaynak: DHA
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