ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 800'ün üzerine çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 800'ün üzerine çıktı - Son Dakika Dünya

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 800'ün üzerine çıktı

6 saat önce

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 801 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 800'ün üzerine çıktı, System.String[]

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 801 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Covid-19 sebebiyle ABD'de 801 kişi hayatını kaybederken, virüs taşıdığı tespit edilenlerin sayısı 55 bin 231 kişiye ulaştı.

ABD merkezli teknoloji firması Apple'ın, 9 milyon adet N95 maskeyi ABD hükümetine bağışladığı bildirildi.

'ÖLECEK 26 BİN KİŞİYİ SİZ BELİRLEYİN'

New York Valisi Andrew Cuomo, Donald Trump'a ve yönetimine Covid-19'u ciddiye almadığı konusunda eleştirdi. Cuomo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Federal Acil Yönetim Ajansı, 400 suni solunum cihazı gönderiyor. 30 bine ihtiyacım varken 400 tane ile ne yapabilirim? Bu durumda ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin, çünkü sadece 400 suni solunum cihazı gönderiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın 'eyaletlere milyonlarca maske gönderileceği' açıklamasıyla ilgili Cuomo, "Ben söze değil eyleme bakarım. Hani nerede suni solunum cihazları, laboratuvar önlükleri ve eldivenler?" diye sordu.

Salgının daha önceki 45 gün tahminlerinin aksine 2-3 hafta içinde zirveye çıkacağını söyleyen Cuomo, eyalette 140 bin yatağa ihtiyaç olduğunu söyledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:08 Kaynak: DHA

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