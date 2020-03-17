ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 85'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 85'e çıktı - Son Dakika Dünya

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 85'e çıktı

6 saat önce

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ülke genelinde 85 kişi hayatını kaybederken, virüsten etkilenenlerin sayısı 4 bin 661 kişiye ulaştı.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 85'e çıktı, System.String[]

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ülke genelinde 85 kişi hayatını kaybederken, virüsten etkilenenlerin sayısı 4 bin 661 kişiye ulaştı.

ABD'de son 24 saatte salgına bağlı olarak 16 kişi daha hayatını kaybederken, enfekte olanların sayısı 887 kişi artarak 4,661'e ulaştı.

Ülke genelinde ise Washington'da 48, New York'ta 10, California'da 7, Florida'da 5, Louisiana'da 3, New Jersey'de 2, Colorado'da 1, Georgia'da 1, Kansas'da 1, Oregon'da 1, South Dakota'da 1, Virginia'da 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD'DE VİRÜSE KARŞI ÖNLEMLER ARTIYOR

ABD'nin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), koronavirüs salgınına karşı 8 hafta içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan 50 kişi ve daha fazla kişinin bir araya geldiği organizasyonların ertelenmesini ya da iptal edilmesini önerdi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, restoran, bar ve kafelerin yalnızca sipariş ve paket servis ile hizmet vereceğini belirten kararnameyi imzalayacağını duyurdu ve okulların en erken 20 Nisan tarihinde açılacağını ifade etti.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser da eyaletteki tüm restoran, bar ve kulüplerin kapatılması kararını verdi. Eyalette bulunan tiyatrolar,spa,  spor ve masaj salonlarının da Çarşamba gününden itibaren 1 Nisan'a kadar kapalı kalacağı duyuruldu.


Amerika Birleşik Devletleri, Washington, New York, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:05 Kaynak: DHA
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