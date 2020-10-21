ABD'de koronavirüsü yenen 102 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

ABD'de hastanede geçirdiği 12 günün ardından koronavirüsü (Covid-19) yenen Della Hathorne (102) sağlık çalışanları tarafından alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Logan bölgesinde 102 yaşındaki Della Hathorne, 2 Ekim'de koronavirüse yakalandığı tespit edildikten sonra tedavi için hastaneye kaldırıldı. Hastanede geçirdiği 12 günün ardından koronavirüsü yenen kadın taburcu edildi. Hathorne'un hastaneden ayrılırken koridordan geçişi sırasında sağlık çalışanları tarafından alkışlandı. O anlar ise kameraya yansıdı.