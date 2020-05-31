ABD'de koronavirüsün en çok görüldüğü halk Navaho yerlileri - Son Dakika

ABD'de koronavirüsün en çok görüldüğü halk Navaho yerlileri

ABD, koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında birinci sırada.

ABD'de koronavirüsün en çok görüldüğü halk Navaho yerlileri, System.String[]

ABD, koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında birinci sırada. Ülkede nüfusa oranla en fazla vakanın tespit edildiği yer ise Navaho yerlilerinin yaşadığı bölge oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok vakanın görüldüğü ülke ABD oldu. Son verilere göre ülkede toplam 1 milyon 816 bin 897 kişi virüse yakalanırken; 15 bin 557 kişi de yaşamını yitirdi. İngiliz medyasının haberine göre, ABD'de nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü yer ise ülkenin güneybatısındaki Navaho halkının yaşadığı bölge oldu.

'İÇME VE YEMEK YAPMAYA YETECEK KADAR SU YOK'

Navaho yerleşimlerinden Monument Vadisi'nde yaşayan Marie Hoskie, koronavirüsten korunmak için ellerin sık sık yıkanması gerektiğini ancak içme suyuna bile ulaşmalarının zor olduğunu belirterek, "'Ellerimizi 20 saniye süreyle yıkamamızı söylediler. Fakat içmeye ve yemek yapmaya yetecek temiz suyum yoksa, bunu nasıl başaracaktım?" dedi.

'HASTALIK ORANI YÜZDE 2,3'

Arizona, Utah ve New Mexico eyaletlerinde 71 bin kilometrekarelik alanı kapsayan Navaho Ulusu bölgesinde, virüse yakalananların sayısının New York'u geride bıraktığı belirtildi. Söz konusu bölgede yaşayan 174 Navaho yerlisinin arasında hastalık oranının yüzde 2,3 olduğu bildirildi. New York'ta ise bu oranın 1,8 olduğu aktarıldı. Bu bölgelerde yaşayan Navaholar'dan 4 bin kişi virüse yakalanırken 170'i de hayatını kaybetti.

'SUYA ULAŞIM SINIRLI VE ALTYAPI KÖTÜ'

BBC'de yer alan haberde, Hoskie'nin temiz su kaynaklarına ulaşması için yaklaşık 30 kilometre yol gitmesi gerektiği belirtildi. Buna ek olarak, Navahoların yaklaşık 40'ının temiz içme suyuna erişimi olmadığı aktarıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, New York, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 02:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de koronavirüsün en çok görüldüğü halk Navaho yerlileri - Son Dakika Dünya

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