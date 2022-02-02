Üye Girişi
ABD'de köstebekten mevsim tahmini - Son Dakika

ABD'de köstebekten mevsim tahmini

02.02.2022 19:05
ABD'de köstebekten mevsim tahmini

NEW ABD'de Kızılderililerden kalma geleneğin yaşatıldığı "Köstebek Günü" şenliklerinde "Punxsutawney Phil" isimli köstebeğin yaptığı hareket, soğuk havaların 6 hafta daha devam edeceği şeklinde yorumlandı.

NEW ABD'de Kızılderililerden kalma geleneğin yaşatıldığı "Köstebek Günü" şenliklerinde "Punxsutawney Phil" isimli köstebeğin yaptığı hareket, soğuk havaların 6 hafta daha devam edeceği şeklinde yorumlandı.

Pennsylvania eyaletinin Punxsutawney kentinde gerçekleştirilen "Köstebek Günü" şenliklerine katılan binlerce kişi, ismini yaşadığı kasabadan alan Punxsutawney Phil köstebeğinin baharı mı müjdeleyeceğini yoksa soğukların devam edeceğine mi işaret edeceğini görmek için sabahın erken saatlerinde toplandı.

1880'de kurulan Punxsutawney Groundhog Club Inner Circle isimli grubun siyah takım elbiseli ve uzun şapkalı üyelerinin meraklı bakışları arasında yuvasından çıkan köstebek, hızlıca yuvasına geri döndü.

Yuvasından çıkan "Punxsutawney Phil"in gün ışığından rahatsız olup hemen geri kaçması, soğuk havaların bir buçuk ay daha süreceği şeklinde anlaşıldı.

Her yıl 2 Şubat'ta Pennsylvania eyaletinin Punxsutawney kentinde yapılan "Köstebek Günü" şenliklerine katılanlar, Kızılderililerin inandığı efsaneyi sürdürerek köstebeğin yuvasından çıkışında ne yapacağına göre kışın ne kadar süreceği konusunda tahmin yürütüyor.

ABD ve Kanada'nın çeşitli kentlerinde halen kutlanan şenliklerde, yuvasından çıkan köstebeğin gün ışığından rahatsız olup yeraltındaki yuvasına geri dönmesi soğuk havaların 6 hafta daha devam edeceği, kaçmayıp bir süre etrafta dolaşması ise baharın yaklaştığı şeklinde yorumlanıyor.

Her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin katıldığı şenlikler, Türkçe'ye "Bugün Aslında Dündü" adıyla çevrilen "Groundhog Day" (Köstebek Günü) filminin de ana konusunu oluşturuyor.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Pennsylvania, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de köstebekten mevsim tahmini - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:54 CHP'li belediye çalışanlarına hac için ücretli izin hakkı tanıdı!
18:33 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil'in Ece Erken'in düğün günü yaptığı paylaşımın nedeni ortaya çıktı
18:26 Son Dakika: ABD, 1000'i Romanya'ya, 2 bini ise Polonya ve Almanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin asker gönderecek
17:55 Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
17:53 CHP'li Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na ABD göndermesi: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam
17:52 İsviçreli yürüyen merdiven ve asansör devi Schindler, 74 yıllık Türk şirketi Omsan'ı satın aldı
17:42 28 yaşındaki gencin feci sonu! Geriye ölümünden 4 dakika önce paylaştığı fotoğraf kaldı
17:41 Vaka sayıları 100 bini geçti, Bilim Kurulu toplandı! İşte masaya yatırılan kritik konu
17:10 Başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrası çılgına döndü! Şahan Gökbakar'dan şaşırtan tepki: Bir de racon kesiyorsunuz
17:06 Son Dakika: Türk askerlerini Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı! Tezkere, TBMM'de kabul edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 19:11:31. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de köstebekten mevsim tahmini - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement