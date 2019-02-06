Son Dakika Haberleri: ABD'de Koşuya Çıkan Adam Saldırısına Uğradığı Dağ Aslanını Elleriyle Boğarak Öldürdü
BBC

ABD'de Koşuya Çıkan Adam Saldırısına Uğradığı Dağ Aslanını Elleriyle Boğarak Öldürdü

1 saat önce

ABD'nin Colorado Eyaleti'nde koşuya çıkan bir kişiye dağ aslanı saldırdı.

ABD'de Koşuya Çıkan Adam Saldırısına Uğradığı Dağ Aslanını Elleriyle Boğarak Öldürdü, System.String[]
ABD'nin Colorado Eyaleti'nde koşuya çıkan bir kişiye dağ aslanı saldırdı. Yüzünden ve kollarından yaralanan adam, dağ aslanı ile girdiği mücadele sonucunda hayvanı boğup öldürerek kurtulmayı başardı.

Colorado Tabiat Parkları yetkilileri erkek dağ aslanının ismi açıklanmayan adama arkadan yaklaştığını anlattı.

Saldırıya uğrayan kişinin yüzünü ısıran dağ aslanı, adamın kollarında da derin yaralar bıraktı.

Fort Collins kasabası yakınlarındaki Horsetooth Dağı'nda Pazartesi günü yaşanan olaydan sonra adamın tek başına bölgedeki park görevlilerinin binasına gittiği ve yardım istediği belirtildi.

"Önce arkamda bazı sesler duydum" diyen adam, "Arkamı döndüğüm anda dağ aslanı üstüme atladı" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Yüzünden ısırıldıktan sonra hayvandan kurtulmayı başaran adam daha sonra dağ aslanını boynundan yakalayarak boğdu.

Tabiat Parkı yetkilileri saldırıya uğrayan adamın hayati tehlikesinin bulunmadığını, ancak yüzündeki yaraların ciddi olduğunu söyledi.

https://twitter.com/CPW_NE/status/1092794804658876417

Genç bir erkek dağ aslanı olduğu tespit edilen hayvanın nefes alamadığı için öldüğü belirlendi.

Koşucuya saldıran dağ aslanın 36 kilo olduğu da açıklandı. Yetişkin erkek dağ aslanları omuz seviyesinde 90 cm uzunluğa kadar ulaşabiliyor, saatte 80 km hızla koşabiliyor ve ağırlıkları da 100 kiloya kadar çıkabiliyor.

Colarado Tabiat Parkları kuzeydoğu bölgesi yöneticisi Mark Leslie, "Koşucu kendi hayatını kurtarmak için elinden geleni yapmış. Bir aslanın saldırısına uğrarsanız hayatta kalmak için aynen bu kişinin yaptığı gibi elinizden geleni yapmanız gerekir" dedi.

https://twitter.com/CPW_NE/status/1092588845583880192

Yetkililer dağ aslanlarının çok nadiren insanlara saldırdığını söylüyor. Colarado Tabiat Parkları yetkilileri son yüzyıl içerisinde dağ aslanı saldırısına uğrayanların sayısının 10 civarında olduğunu belirtiyor.

Hayvanların insanlara karşı agresifleşmesinin bir nedeninin de doğada yeteri kadar av bulamamaya başlamış olmaları olduğunu savunanlar da var.




'Karşınıza aslan çıkarsa kaçmaya çalışmayın'

Colorado Tabiat Parkı yetkililer, dağ aslanları ya da puma gibi diğer büyük kedigillerle karşılaşan kişilere 'kaçmaya çalışmayın' tavsiyesinde bulunuyor.

Yetkililer koşmaya başlayan birisi gören bu yırtıcı hayvanların avlanma içgüdülerinin tetiklendiğini ve kaçan kişinin peşinden koşmaya başlayacağını vurguluyor.

Park yetkililerinin dağ aslanlarıyla karşılaşanlara tavsiyesi ise bulundukları yerde durmaları ve kendilerini olduklarından daha büyük göstermeye çalışmaları yönünde.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:09 

Colorado, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Liam Neeson'ın Irkçı Sözleri ABD'de Tartışma Yarattı ABD'de Bir Kişi Kendisine Saldıran Aslanı Boğarak Öldürdü

Kripto Para Şirketi Konkordato İlan Etti, 140 Milyon Dolara Ulaşılamıyor Mourinho'ya İspanya'da Vergi Kaçakçılığı Suçundan 1 Yıl Hapis Cezası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 04:13:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de Koşuya Çıkan Adam Saldırısına Uğradığı Dağ Aslanını Elleriyle Boğarak Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]