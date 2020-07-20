ABD'de Kovid-19'a karşı trilyon dolarlık yeni teşvik paketinin görüşmeleri başladı - Son Dakika

ABD'de Kovid-19'a karşı trilyon dolarlık yeni teşvik paketinin görüşmeleri başladı

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik hayata geçirilmesi planlanan ve bugün görüşmeleri başlayan yeni teşvik paketinin tutarının 1 trilyon dolardan başlayacağını, söz konusu teşvik paketinin odağında çocuklar, istihdam ve Kovid-19 aşısının...

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik hayata geçirilmesi planlanan ve bugün görüşmeleri başlayan yeni teşvik paketinin tutarının 1 trilyon dolardan başlayacağını, söz konusu teşvik paketinin odağında çocuklar, istihdam ve Kovid-19 aşısının olacağını bildirdi.

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Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ile yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirmeyi planladıkları yeni teşvik paketine yönelik son 2 haftadır yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Mnuchin, teşvik paketi teklifini 1 trilyon dolarla başlatmaya odaklandıklarını ve bunun büyük bir etki yaratacağını düşündüklerini vurguladı.

Mnuchin, "Odak noktası, dediğim gibi çocuklar, istihdam ve aşılar hakkında. Acil kullanım için yıl sonuna kadar aşıya sahip olduğumuzdan emin olacağız. Başkan ve Başkan Yardımcısını yeni bilgilendirdik, bunu onayladılar." dedi.

Konuya ilişkin yarın Cumhuriyetçilere bilgi vereceklerini aktaran Mnuchin, ardından görüşmeleri başlatmak üzere Demokratlarla da bir araya geleceklerini ifade etti.

Mnuchin, artan işsizlik sigortasının süresi dolamadan işsiz kalan Amerikalıları koruyabilmek için yeni teşvik paketine ilişkin yasayı bu ayın sonuna kadar geçirmeye kararlı olduklarının altını çizdi.

Yeni paketin içeriğine ilişkin detaylar da paylaşan Mnuchin, insanların yeniden işlerine dönebilmeleri amacıyla işletmeleri teşvik edecek vergi indirimlerinin olacağını kaydetti.

Okulların güvenli bir şekilde açılabilmesi ve eğitime devam edilebilmesi için de eyaletlere büyük teşviklerin olacağını belirten Mnuchin, önemsiz davaların okullar, üniversiteler ve işletmelerin yeniden açıklamasını engellemediğinden emin olmak istediklerini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Steven Mnuchin, Beyaz Saray, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 22:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de Kovid-19'a karşı trilyon dolarlık yeni teşvik paketinin görüşmeleri başladı - Son Dakika Ekonomi
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