ABD'de Kovid-19 aşısı beklenirken hastane kapasiteleri dolmak üzere - Son Dakika

ABD'de Kovid-19 aşısı beklenirken hastane kapasiteleri dolmak üzere

21.11.2020 03:51
ABD'de Kovid-19 aşısı beklenirken hastane kapasiteleri dolmak üzere, System.String[]

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı hızla endişe verici boyutlara tırmanırken bazı eyaletlerdeki hastane kapasitelerinin dolmak üzere olduğu belirtildi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı hızla endişe verici boyutlara tırmanırken bazı eyaletlerdeki hastane kapasitelerinin dolmak üzere olduğu belirtildi.

Ülkedeki pandemiyi takip etmek için kurulmuş gönüllü organizasyon Kovid İzleme Projesi verilerine göre, perşembe günü hastaneye yatışlarda salgının başından bu yana en yüksek rakam olan 80 bin 700 sayısına ulaşıldı.

Haftanın son günü için yapılan bilgilendirmede ise hastaneye yatışlarda, son 7 günde 74 bin 63 hasta ile, bir önceki haftaya göre yüzde 19,13 artış yaşandığı görüldü.

Johns Hopkins Üniversitesinden alınan verilere göre, bugün ülke genelinde 187 bin 833 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken günlük vaka sayısında yeni bir rekor kırılmış oldu.

Üniversite, bugün Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının ise 2 bin 15 olduğunu açıkladı.

"Her gün 2 bin 300 kişi hayatını kaybedebilir"

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsünce (IHME) paylaşılan raporda, "18 Aralık tarihine kadar her gün 2 bin 300'den fazla Amerikalı hayatını kaybedebilir." ifadesi yer aldı.

Daha önce, 1 Mart'a kadar toplam 440 bin civarında kişinin Kovid-19 salgınından hayatını kaybedeceği öngörüsünü paylaşan IHME, aynı tarih için bu rakamı 471 bine çıkardığını açıkladı.

Birçok eyalet alarma geçmiş durumda

Hızla yükselen Kovid-19 vakalarının artmasını önlemek amacıyla birçok eyalet kısıtlamaları artırırken bazı yönetimler sokağa çıkma yasağı ilan etti.

ABD'de vaka ve ölüm sayısının en hızlı arttığı Kaliforniya'da Vali Gavin Newsom, bir ay boyunca akşam 10.00 - 05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan ederken New York'ta okullarda tekrar uzaktan eğitime dönüldü.

Kuzey Dakota'da sadece 187 boş yatak kaldı

Son 7 günlük pozitif vaka sayısı ABD ortalamasının üzerinde seyreden Ohio eyaletinde de 21 günlük gece sokağa çıkma yasağı başlatılırken nüfus yoğunluğuna göre vakaların en çok arttığı Kuzey Dakota'daki hastanelerde ise sadece 187 boş yatağın kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkedeki ünlük vaka sayısı ve Kovid-19 ölümleri sıralamasında birinci sırada bulunan Teksas eyaletinde de hastanelerin yüzde 90'ının koronavirüs hastaları tarafından doldurulduğu, yatak kapasitesi ve sağlık çalışanı konusunda ciddi sıkıntı yaşandığı belirtildi.

Aşı onay süreci

Günlük vakaların, hastaneye yatışların ve Kovid-19 kaynaklı ölüm rakamlarının hızlı bir sıçrama yaptığı bir zamanda, aşı çalışmasında yüzde 95 başarı yakaladıklarını açıklayan Pfizer ve Biontech'in onay için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurduğu haberi ülkede gündem oldu.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Pfizer ve Biontech'in FDA onayı için başvuruda bulunmasının önemli bir gelişme olduğunu, Trump yönetiminin Warp Speed ??Operasyonundan General Gustave Perna da aşının onaylanması durumunda yaklaşık 40 milyon dozun hızla dağıtıma hazır olabileceğini söyledi.

FDA onay sürecinin ise birkaç hafta sürebileceği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Sokağa Çıkma Yasağı, Üniversite, Hastane, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19 aşısı beklenirken hastane kapasiteleri dolmak üzere - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Öksürük krizine giren Putin'in sağlık durumu hakkında bomba iddia: Kanser nedeniyle ameliyat oldu Oyuncu Öykü Çelik'in koronavirüs paylaşımı tepki çekti, apar topar kaldırdı Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı Ezber bozan araştırma: Koronavirüs olanların en az 6 ay boyunca hastalığa tekrar yakalanma olasılığı çok düşük Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor "Ben polisim" diyerek ambulans şoförünü darbeden şahıs, emlakçı çıktı Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar
Türk tıbbına yön veren Prof. Dr. Asım Cenani hayatını kaybetti Türk tıbbına yön veren Prof. Dr. Asım Cenani hayatını kaybetti         
00:45
İstifa eden Ermeni generalden İstifa eden Ermeni generalden "Dağlık Karabağ çatışmalarında İskender füzesi kullanıldı" itirafı         
23:59
Almanya'da ormanda kemik bulunmasının ardından bir kişi yamyamlık şüphesiyle tutuklandı Almanya'da ormanda kemik bulunmasının ardından bir kişi yamyamlık şüphesiyle tutuklandı         
21:48
Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı         
21:44
Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı         
21:19
Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı         
20:45
Evlerin kapı ve duvarlarına işaret koyan provokatör, emniyetin titiz çalışmasıyla yakalandı Evlerin kapı ve duvarlarına işaret koyan provokatör, emniyetin titiz çalışmasıyla yakalandı         
20:09
Gülsüm'ü öldürdüğünü itiraf eden sevgili ifadesinde çark etti: Cinsel ilişki sırasında öldü Gülsüm'ü öldürdüğünü itiraf eden sevgili ifadesinde çark etti: Cinsel ilişki sırasında öldü         
17:37
Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici         
17:11
İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti         
16:39
Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler         
15:01
Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı         
14:04
Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı         
13:56
Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu         
13:06
Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez         
12:08
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 04:01:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de Kovid-19 aşısı beklenirken hastane kapasiteleri dolmak üzere - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei