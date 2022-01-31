ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 884 bini geçti - Son Dakika

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 326 artarak 884 bin 265'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 97 bin 414 artarak 74 milyon 333 bin 528 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 326 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 884 bin 265'e yükseldi.

California, 8 milyon 292 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 224 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 522 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında 79 bin 801 ile ilk sırada bulunurken Texas'ta 79 bin 374, Florida'da ise 64 bin 955 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80'ine en az bir doz, yüzde 67,8'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 44,6'sına ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 250 milyona yakın kişiye ilk doz, 211 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 87 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.