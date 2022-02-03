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ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 894 bini geçti - Son Dakika

ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 894 bini geçti

03.02.2022 17:28
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 894 bini geçti

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 388 artarak 894 bin 316'ya çıktı.

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 388 artarak 894 bin 316'ya çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 145 bin 384 artarak 75 milyon 631 bin 309 oldu.

Ülkede 3 bin 388 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 894 bin 316'ya yükseldi.

California, 8 milyon 487 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 328 binden fazla vakayla Teksas ve 5 milyon 572 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 80 bin 497 ile ilk sırada bulunurken Teksas'ta 79 bin 993, Florida'da ise 65 bin 273 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,2'sine en az bir doz, yüzde 67,9'una iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 45'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 250 milyondan fazla kişiye ilk doz, 212 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 89 milyona yakın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 894 bini geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 894 bini geçti - Son Dakika
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