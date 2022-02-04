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ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 897 bini geçti - Son Dakika

ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 897 bini geçti

04.02.2022 17:18
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 897 bini geçti

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 61 artarak 897 bin 377'ye çıktı.

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 61 artarak 897 bin 377'ye çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 363 bin 657 artarak 75 milyon 994 bin 966 oldu.

Ülkede 3 bin 61 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 897 bin 377'ye yükseldi.

California, 8 milyon 568 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 359 binden fazla vakayla Teksas ve 5 milyon 590 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 80 bin 678 ile ilk sırada bulunurken Teksas'ta 80 bin 292, Florida'da ise 65 bin 993 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,2'sine en az bir doz, yüzde 68'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 43,2'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 250 milyondan fazla kişiye ilk doz, 212 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 89 milyona yakın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 897 bini geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 897 bini geçti - Son Dakika
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