ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 127 bine yaklaştı - Son Dakika

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 127 bine yaklaştı

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 515 artarak 126 bin 823'e yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 515 artarak 126 bin 823'e yükseldi.

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ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 41 bin 986 artarak 2 milyon 505 bin 909'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 515 artarak 126 bin 823'e çıktı.

ABD'yi 1 milyon 233 bin 147 vakayla Brezilya, 620 bin 794 vakayla Rusya ve 491 bin 992 vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şu ana kadar 414 bin 274 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 373 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 201 binden fazla vakayla California ve 175 binden fazla vakayla New Jersey takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 30 milyon 750 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 52 bini geçti.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 127 bine yaklaştı - Son Dakika

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