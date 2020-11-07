ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 242 bini geçti - Son Dakika

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 242 bini geçti

07.11.2020 18:11
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 242 bini geçti, System.String[]

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1218 artarak 242 bin 316'ya yükseldi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1218 artarak 242 bin 316'ya yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgilere göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 133 bin 902 artışla 10 milyon 68 bin 555' ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1218 artarak 242 bin 316'ya ulaştığı ülkede, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 322 bini, toplam test sayısı ise 155 milyonu geçti.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 7 bin 155 ile Teksas eyaletinde görülürken, bu eyaleti 965 bin 523 vakayla California ve 832 bin 625 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York, 33 bin 786 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 477 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 632 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 242 bini geçti - Son Dakika


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