ABD'de 1 günde 3 bin 134 kişi koronavirüsten öldü - Son Dakika

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 212 bin 82 artışla 17 milyon 155 bin 979'a ulaştı.

KALİFORNİYA EN YÜKSEK VAKA SAYISIYLA İLK SIRADA

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 3 bin 134 artarak 311 bin 225'e çıktı. İyileşenlerin sayısı 10 milyonu geçerken, toplam test sayısı 225 milyona yaklaştı.

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 653 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 520 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 143 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 833 ile ilk sıradaki New York, vaka sayısında 834 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

ABD, VAKA VE ÖLÜM SAYISINDA ZİRVEDE

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 9 milyon 933 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 974 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.