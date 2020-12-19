ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 321 bine yaklaştı - Son Dakika

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 321 bine yaklaştı

19.12.2020 18:03
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 321 bine yaklaştı, System.String[]

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 997 artarak 320 bin 926'ya yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 997 artarak 320 bin 926'ya yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 266 bin 284 artışla 17 milyon 894 bin 862'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 2 bin 997 artarak 320 bin 926'ya çıktı.

İyileşenlerin sayısı 10 milyon 397 bini geçerken, toplam test sayısı 230 milyon 900 bine yaklaştı.

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 809 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 572 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 181 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında 36 bin 222 ile ilk sıradaki New York, vaka sayısında 868 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyondan fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 163 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 321 bine yaklaştı - Son Dakika


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