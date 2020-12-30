ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 347 bine yaklaştı - Son Dakika

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 393 artarak 346 bin 604'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 190 bin 520 artışla 19 milyon 979 bin 759'a çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 1 günde 3 bin 393 artarak 346 bin 604 oldu.

İyileşenlerin sayısı 11 milyon 850 bine yaklaşırken, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 250 milyonu geçti.

En fazla vaka Kaliforniya, en çok ölüm New York'ta

Ülkede Kaliforniya eyaleti 2 milyon 235 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 739 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 292 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 37 bin 681 ile New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 10 milyon 251 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 564 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.