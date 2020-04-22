ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bini geçti - NEW - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bini geçti - NEW - Son Dakika

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bini geçti - NEW

6 saat önce

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi.

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 174 artışla 787 bin 960'a çıktı. Salgında ölenlerin sayısı ise 1684 artarak 42 bin 374'e ulaştı.

ABD'yi 204 bin 178 vakayla İspanya, 181 bin 228 vakayla İtalya ve 156 bin 493 vakayla Fransa takip ediyor.

New York salgının merkezi

ABD genelinde salgının merkezi ve en fazla can kaybının yaşandığı eyalet New York olurken bunu sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 4 milyon 26 binden fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 73 bin 527 hasta ise iyileşti.

Ülke genelinde yaklaşık 118 bin kişinin hastanelerde Kovid-19 tedavisi sürüyor.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bini geçti - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 02:10 Kaynak: AA

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