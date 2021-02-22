ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 511 bin 302'ye yükseldi - Son Dakika

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1405 artarak 511 bin 302'ye çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 60 bin 543 artışla 28 milyon 767 bin 835'e yükseldi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1405 artarak 511 bin 302'ye çıktı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 18 milyon 973 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı ise 348 milyon 118 bini geçti.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ise ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 28 milyon 135 bin 45, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 499 bin 56 olarak kaydedildi.

En fazla vaka ve ölüm California'da

"Worldometers" internet sitesine göre, California 3 milyon 517 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 604 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 868 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında da 49 bin 315 ölümle California birinci sırada bulunuyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 11 milyon 8 binden fazla vakayla Hindistan ve 10 milyon 168 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), federal hükümet tarafından eyaletlere dağıtılan aşı sayısının 75 milyon 204 bini, aşı yaptıranların da 63 milyon 90 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 43 milyon 628 binden fazla kişiye ilk doz, 18 milyon 865 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.