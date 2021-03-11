ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 529 bini geçti - Son Dakika

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 529 bini geçti

11.03.2021 18:55
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 529 bini geçti, System.String[]

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1549 artarak 529 bin 269'a çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1549 artarak 529 bin 269'a çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 58 bin 211 artarak 29 milyon 155 bin 279'a yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1549 artarak 529 bin 269'a ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California, 3 milyon 611 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 710 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 957 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 54 bin 890 can kaybıyla da önde giden California'yı 48 bin 573 ile New York ve 45 bin 796 ile Texas takip ediyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 285 binden fazla vakayla Hindistan ve 11 milyon 202 bini aşkın vakayla Brezilya geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı Hindistan'da 158 binin, Brezilya'da da 270 binin üzerinde seyrediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısının 95 milyon 721 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 62 milyon 451 binden fazla kişiye ilk doz, 32 milyon 904 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Johns Hopkins Üniversitesi, California, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 529 bini geçti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi İstanbul'da bazı işletmelere girişte HES kodu şartı getirildi Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti Uzman isim yorumladı! Birlikte temelini attıkları proje ekonomiyi şahlandıracak Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi
Mervenur Polat'ın cansız bedeninin atıldığı pencere görüntülendi Mervenur Polat'ın cansız bedeninin atıldığı pencere görüntülendi         
21:06
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor         
20:35
Fahriye Evcen'den oğlu Karan'la ilgili samimi çıkış Fahriye Evcen'den oğlu Karan'la ilgili samimi çıkış         
20:19
Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü         
19:47
Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar         
18:26
Türk Halk Müziği'nin usta ismi Ahmet Günday hayatını kaybetti Türk Halk Müziği'nin usta ismi Ahmet Günday hayatını kaybetti         
17:53
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek         
17:13
60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı         
16:36
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Cami bahçesindeki fidanı kıran kadına cemaat tepki gösterdi! O anlar kamerada Cami bahçesindeki fidanı kıran kadına cemaat tepki gösterdi! O anlar kamerada         
15:35
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 21:20:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 529 bini geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei