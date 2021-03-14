ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 534 bin 315'e yükseldi - Son Dakika

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 534 bin 315'e yükseldi

14.03.2021 17:17
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 534 bin 315'e yükseldi, System.String[]

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1722 artarak 534 bin 315'e çıktı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1722 artarak 534 bin 315'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı, son 24 saatte 17 bin 66 artarak 29 milyon 401 bin 167'ye çıktı

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1722 artarak 534 bin 315'e ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California, 3 milyon 620 bin 890 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 724 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 973 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 56 bin 426 can kaybıyla önde giden California'yı 48 bin 850 ile New York ve 46 bin 366 ile Texas takip ediyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 439 bin 558 bini aşkın vakayla Brezilya ve 11 milyon 359 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı Hindistan'da 158 binin, Brezilya'da da 277 binin üzerinde seyrediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde yapılan aşı sayısının 101 milyon 128 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 68 milyon 884 binden fazla kişiye ilk doz, 36 milyon 929 bini aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Johns Hopkins Üniversitesi, California, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 534 bin 315'e yükseldi - Son Dakika


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