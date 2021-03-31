ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 551 bini geçti - Son Dakika

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 551 bini geçti

31.03.2021 17:15
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 551 bini geçti, System.String[]

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 917 artarak 551 bin 5'e çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 917 artarak 551 bin 5'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 62 bin 49 artarak 30 milyon 394 bin 810'a yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 917 artarak 551 bin 5'e ulaştı.

California 3 milyon 666 binden fazla vaka ve 59 bin 128 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 789 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 52 binden fazla vakayla Florida izliyor.

53 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülkede 96 milyondan fazla kişiye ilk doz, 53 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 12 milyon 658 bini aşkın vakayla Brezilya ve 12 milyon 149 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 317 bini geçen ölüm sayısı ile Brezilya, 202 bin 633 ölümle Meksika izliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Johns Hopkins Üniversitesi, California, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 551 bini geçti - Son Dakika


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