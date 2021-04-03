ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 554 bini geçti - Son Dakika

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 554 bini geçti

03.04.2021 17:07
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 554 bini geçti, System.String[]

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 966 artarak 554 bin 106'ya çıktı.

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 966 artarak 554 bin 106'ya çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 69 bin 739 artış göstererek 30 milyon 610 bin 743'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 966 artarak 554 bin 106'ya çıktı.

California 3 milyon 675 binden fazla vaka ve 59 bin 614 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 799 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 71 binden fazla vakayla Florida izliyor.

57 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 101 milyondan fazla kişiye ilk doz, 57 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 12 milyon 910 bini aşkın vakayla Brezilya ve 12 milyon 392 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 328 bini geçen ölü sayısı ile Brezilya, 203 bin 854 ölümle Meksika izliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 554 bini geçti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı West Bromwich'in deplasmanda Chelsea'ye 5 gol attığı maçta ağları sarsan Galatasaraylı Diagne gündeme oturdu West Bromwich'in deplasmanda Chelsea'ye 5 gol attığı maçta ağları sarsan Galatasaraylı Diagne gündeme oturdu YSK, Gelecek Partisi'nin de seçime girme yeterliliği sağladığına karar verdi YSK, Gelecek Partisi'nin de seçime girme yeterliliği sağladığına karar verdi Gelinini öldürüp 4 yeğenini bıçaklayan yaşlı adam, ev hapsine çaptırıldı Gelinini öldürüp 4 yeğenini bıçaklayan yaşlı adam, ev hapsine çaptırıldı Eşinin şiddetinden kaçan kadın, çıplak ayaklarla polise sığındı Eşinin şiddetinden kaçan kadın, çıplak ayaklarla polise sığındı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncuları kansere yakalanan Arif Güloğlu'na destek verdi Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncuları kansere yakalanan Arif Güloğlu'na destek verdi Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir
18 yaşındaki genç, güpegündüz silahlı maganda kurbanı oldu 18 yaşındaki genç, güpegündüz silahlı maganda kurbanı oldu         
17:50
Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler hiçe sayıldı         
17:38
Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi         
17:20
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu cezaevine gönderildi HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu cezaevine gönderildi         
17:01
69 yaşındaki cani baba, öz oğlunu tüfekle vurarak yaraladı 69 yaşındaki cani baba, öz oğlunu tüfekle vurarak yaraladı         
16:20
Öfkeli kadın yere yatırdığı erkeği 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti Öfkeli kadın yere yatırdığı erkeği 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti         
16:06
Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu         
15:20
Hollanda, AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kişilere uygulanmasını durdurdu Hollanda, AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kişilere uygulanmasını durdurdu         
15:13
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Canlı yayını izleyenler Canlı yayını izleyenler "Bu nasıl kısıtlama?" sorusunu sormadan edemedi         
14:28
Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel         
13:37
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor         
12:31
800 liralık alacağını istediği arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü 800 liralık alacağını istediği arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü         
11:33
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu         
11:14
Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsın kıyafetiyle dışarı çıktı Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsın kıyafetiyle dışarı çıktı         
08:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 18:12:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 554 bini geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei