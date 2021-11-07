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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 754 bin 311'e çıktı - Son Dakika

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 754 bin 311'e çıktı

07.11.2021 18:11
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 754 bin 311'e çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 374 artışla 754 bin 311'e yükseldi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 374 artışla 754 bin 311'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 29 bin 185 artışla 46 milyon 466 bin 504'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 374 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 754 bin 311'e ulaştı.

California 4 milyon 959 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 260 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 701 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 72 bin 511 ile ilk sırada bulunuyor, bu rakam Teksas'ta 71 bini, Florida'da 60 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 78,6'sına en az bir doz, yüzde 68,2'sine ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 12'sine ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 223,2 milyondan fazla kişiye ilk doz, 193,6 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 23,1 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 754 bin 311'e çıktı - Son Dakika


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